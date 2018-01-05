По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в Кабуле

Взрыв прогремел в четверг вечером в столице Афганистана. Его совершил террорист-смертник рядом с КПП полиции в районе Кабула PD9.

Террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за взрыв.

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Следует отметить, “Исламское государство” — международная террористическая, милитаристская группа направлении салафитских джихадизма. На март 2015 году, имела контроль над территорией с населением 10 млн человек в Ираке и Сирии, и номинальный контроль над маленькими областями Ливии, Нигерии и провинции Нангархар в восточном Афганистане, что позволило создать первую в мире террористической мусульманскую непризнанную государство (халифат с 29 июня 2014 ). 25 ноября 2015 Исламское Государство объявила Украины своим врагом.

Как ранее сообщало УНН, Сирийская армия официального Дамаска при поддержке отрядов народного ополчения в четверг освободила от террористов группировки “Джебхат ан-Нусра” шесть поселков на юго-востоке провинции Идлиб (320 километров от столицы Сирии).