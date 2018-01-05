Щонайменше 20 людей загинули у результаті вибуху в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Щонайменше 20 людей загинули, близько 30 отримали поранення в результаті вибуху, що прогримів в четвер у столиці Афганістану. Про це в п'ятницю повідомив телеканал Tolo News з посиланням на заяву МВС країни, передає УНН.
Вибух прогримів у четвер увечері в столиці Афганістану. Його скоїв терорист-смертник поряд з КПП поліції в районі Кабула PD9.
Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за вибух.
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Слід зазначити, "Ісламська держава" - міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. На березень 2015, мала контроль над територією з населенням 10 млн чоловік в Іраку і Сирії, і номінальний контроль над маленькими областями Лівії, Нігерії і провінції Нангархар в східному Афганістані, що дозволило створити першу в світі терористичну мусульманську невизнану державу (халіфат з 29 червня 2014). 25 листопада 2015 року Ісламська Держава оголосила Україну своїм ворогом.
Як раніше повідомляло УНН, сирійська армія офіційного Дамаска за підтримки загонів народного ополчення в четвер звільнила від терористів угруповання “Джебхат ан-Нусра” шість селищ на південному сході провінції Ідліб (320 кілометрів від столиці Сирії).