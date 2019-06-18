По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрывов на границе Колумбии и Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. По меньшей мере 12 человек стали жертвами взрывов, которые произошли в населенном пункте, расположенном на границе между Колумбией и Венесуэлой. Об этом во вторник сообщила колумбийская газета El Tiempo, передает УНН.
По данным издания, инцидент произошел во вторник утром в венесуэльском селе Бока-де-Грета, что расположено на самой границе с колумбийским департаментом Норте-де-Сантандер. Неизвестные активировали несколько взрывных устройств, в результате чего, по предварительным данным, 12 человек погибли на месте, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.
Власти Колумбии уже задержали двух мужчин, которые нелегально пересекли границу в поисках медицинской помощи.
Как сообщается, взрывы стали следствием столкновения различных преступных группировок, которые занимаются контрабандой топлива в приграничном районе.
Напомним, в Николаевской области, в пгт Арбузинка, 18 июня произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погиб человек.