Щонайменше 12 людей загинули в результаті вибухів на кордоні Колумбії і Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Щонайменше 12 людей стали жертвами вибухів, які сталися в населеному пункті, розташованому на кордоні між Колумбією і Венесуелою. Про це у вівторок повідомила колумбійська газета El Tiempo, передає УНН.
За даними видання, інцидент стався у вівторок вранці у венесуельському селі Бока-де-Гріта, що розташоване на самому кордоні з колумбійським департаментом Норте-де-Сантандер. Невідомі активували кілька вибухових пристроїв, в результаті чого, за попередніми даними, 12 людей загинули на місці, ще 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Влада Колумбії вже затримали двох чоловіків, які нелегально перетнули кордон в пошуках медичної допомоги.
Як повідомляється, вибухи стали наслідком зіткнення різних злочинних угруповань, які займаються контрабандою палива в прикордонному районі.
Нагадаємо, на Миколаївщині в смт Арбузинка 18 червня стався вибух у житловому будинку, внаслідок якого загинув чоловік.