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По меньшей мере 12 боевиков "Талибан" ликвидированы на востоке Афганистана

По меньшей мере 12 боевиков "Талибан" ликвидированы на востоке Афганистана

Киев  •  УНН

 • 10262 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. По меньшей мере 12 боевиков радикального движения “Талибан” ликвидированы в ходе столкновений с силами безопасности в провинции Газни на востоке Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Xinhuanet.

По данным начальника провинциальной полиции Фарида Ахмада Машаля, в ходе боев между афганскими правительственными силами и талибами были убиты 12 боевиков, еще семь получили ранения. Столкновения вспыхнули в субботу вечером в районах Андар и Гиро. Как отметил Машаль, вследствие столкновений погибли три сотрудника служб безопасности, ещё два получили ранения.

Напомним, 7 июня президент Афганистана объявил о введении одностороннего перемирия с движением “Талибан”. Как сообщило агентство Reuters, в свою очередь талибы объявили трехдневное перемирие, которое началось в пятницу, 15 июня. 17 июня правительство Афганистана продлил режим прекращения огня. Однако талибы объявили, что больше не намерены его придерживаться и с вечера воскресенья, 17 июня, восстанавливают боевые операции.

19 июня, по данным агентства Pajhwok, президент Афганистана Ашраф Гани предложил предводителю движения “Талибан” Хайбатулле Ахундзаде провести прямые переговоры о прекращении огня на год. Гане также отметил, что нация устала от продолжающегося конфликта и хочет мира и спокойствия.

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