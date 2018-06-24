Щонайменше 12 бойовиків "Талібан" ліквідовано на сході Афганістану

За даними начальника провінційної поліції Фаріда Ахмада Машаля, в ході боїв між афганськими урядовими силами і талібами було вбито 12 бойовиків, ще сім отримали поранення. Сутички спалахнули у суботу ввечері в районах Андар і Гіро. Як зазначив Машаль, унаслідок зіткнень загинули три співробітники служб безпеки, ще два отримали поранення.

Нагадаємо, 7 червня президент Афганістану оголосив про введення одностороннього перемир’я з рухом “Талібан”. Як повідомило агентство Reuters, у свою чергу таліби оголосили про триденне перемир’я, яке почалося в п’ятницю, 15 червня. 17 червня уряд Афганістану продовжив режим припинення вогню. Однак таліби оголосили, що більше не мають наміру його дотримуватися і з вечора неділі, 17 червня, відновлюють бойові операції.

19 червня, за даними агентства Pajhwok, президент Афганістану Ашраф Гані запропонував ватажку руху “Талібан” Хайбатулле Ахундзаде провести прямі переговори про припинення вогню на рік. Гані також зазначив, що нація втомилася від триваючого конфлікту і хоче миру і спокою.