Не менее 100 мигрантов могли утонуть у берегов Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По меньшей мере 100 человек могли погибнуть после того, как в Средиземном море у берегов Ливии снова затонуло судно с мигрантами, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Спасательное судно смогло подобрать 27 человек, которые выжили, сообщила гуманитарная организация "Врачи без границ".
Всего за эту неделю количество погибших мигрантов превысило 340 человек. Об этом свидетельствуют данные благотворительной организации MOAS, которая базируется в Мальте.
Но реальные показатели количества жертв очевидно гораздо выше, поскольку не обо всех авариях судов с мигрантами стало известно.