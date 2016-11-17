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15 марта, 19:03 • 110605 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153529 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129549 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122666 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108296 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103267 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99858 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не менее 100 мигрантов могли утонуть у берегов Ливии

Не менее 100 мигрантов могли утонуть у берегов Ливии

Киев • УНН

 • 8569 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. По меньшей мере 100 человек могли погибнуть после того, как в Средиземном море у берегов Ливии снова затонуло судно с мигрантами, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Спасательное судно смогло подобрать 27 человек, которые выжили, сообщила гуманитарная организация "Врачи без границ".

Всего за эту неделю количество погибших мигрантов превысило 340 человек. Об этом свидетельствуют данные благотворительной организации MOAS, которая базируется в Мальте.

Но реальные показатели количества жертв очевидно гораздо выше, поскольку не обо всех авариях судов с мигрантами стало известно.

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