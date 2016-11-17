Щонайменше 100 мігрантів могли потонути біля берегів Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Щонайменше 100 людей могли загинути після того, як у Середземному морі біля берегів Лівії знову потонуло судно з мігрантами, передає УНН із посиланням на ВВС.
Рятувальне судно змогло підібрати 27 людей, як вижили, повідомила гуманітарна організація "Лікарі без кордонів".
Загалом за цей тиждень кількість загиблих мігрантів перевищила 340 людей. Про це свідчать дані доброчинної організації MOAS, яка базується у Мальті.
Але реальні показники кількості жертв вочевидь набагато вищі, оскільки не про всі аварії суден із мігрантами стало відомо.