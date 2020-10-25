"Ежедневно вы соединяете Украину": Зеленский поздравил автомобилистов и дорожников с праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником и отметил, что они делают важную работу — ежедневно соединяют Украину. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
“Поздравляю с профессиональным праздником работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины. Ежедневно вы делаете непростую и очень важное дело — вы соединяете Украину. Сводите мосты между украинцами и делаете нас ближе друг к другу”, — отметил он.
Напомним, сегодня празднуют День автомобилиста и дорожника, который отмечается в Украине ежегодно в последнее воскресенье октября и является профессиональным праздником работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины.