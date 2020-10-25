"Щодня ви з'єднуєте Україну": Зеленський привітав автомобілістів та дорожників зі святом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства з професійним святом та наголосив, що вони роблять важливу роботу — щодня з’єднують Україну. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Вітаю з професійним святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства України. Щодня ви робите непросту та дуже важливу справу — ви з’єднуєте Україну. Зводите мости між українцями та робите нас ближчими одне до одного”, — зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні святкують День автомобіліста та дорожника, який відзначається в Україні щорічно у останню неділю жовтня і є професійним святом працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України.