"Щодня ви з'єднуєте Україну": Зеленський привітав автомобілістів та дорожників зі святом

“Вітаю з професійним святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства України. Щодня ви робите непросту та дуже важливу справу — ви з’єднуєте Україну. Зводите мости між українцями та робите нас ближчими одне до одного”, — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні святкують День автомобіліста та дорожника, який відзначається в Україні щорічно у останню неділю жовтня і є професійним святом працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України.