Ежедневно не менее 30 грузовиков с живой силой: оккупанты наращивают военный контингент в Мариупольском районе

Детали

Сообщается, что прибывшие военные части из Херсонского направления расквартированы на побережье Мариупольского района от поселка Урзуф до поселка Мелекино. Наибольшая концентрация на участке поселка Юрьевка – Новая Ялта и с. Б.Коса-с.Мелекино. Заняты все пустые пансионаты и базы отдыха. Оккупанты прибывают вместе с военной техникой, размещаемой в местах дислокации.

Зафиксировано развертывание пункта связи в селе Юрьевка, размещение не менее 30 танков на территории одного из сельхоз предприятий в селе Ялта.

Зафиксировано размещение живой силы в селе Мангуш, селе Никольское, селе Кальчик и в районе станции Асланов возле села Македоновка.

Во избежание фиксации в средние города оккупанты начали движение военных колонн на Запорожскую область в направлении Гуляй-поле осуществляется транзитом через село Мангуш-Никольское и из Мариуполя через поселки Агробаза-Бердянское-Приазовское.

Новые подразделения “кадыровцев” прибыли в Мариуполь и сконцентрированы в центральном районе. Их прибытие совпало с началом работы нового де-факто гауляйтера – Дмитрия Бердникова, что подтверждает данные о “кадыровском” контроле над Донецкой областью.

Цитата

“... рост количества военных по сравнению с сентябрем до 10 раз, что указывает на размещение контингента около 10 -15 тысяч оккупантов по Мариупольскому району”, – отметил Андрющенко.

Дополнение

Как писал УНН, во временно захваченном оккупантами Мариуполе Донецкой области наблюдается активное движение военной техники оккупантов.