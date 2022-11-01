Чтобы обжились и не захотели убегать: Ким о заселении мобилизованных россиян в дома херсонцев

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"Оккупанты массово выселяют людей из их домов. Похоже, что они расселяют чмобиков только в домах, где есть условия: то есть вода, газ, свет. Похоже, что они собираются быть там долго, поэтому предоставляют им условия лучше, чем у них дома, надеясь на то, что когда будут отступать, они обживутся и не захотят убегать и сдаваться. То есть россияне за счет гражданского населения Херсонской области предоставляют своим мобилизованным условия жизни для того, чтобы им нравилось там жить. Пытаются сделать милитаризованную зону на левом берегу Днепра, буфер перед Крымом", – сказал Ким.

Напомним

Коллаборант Владимир Салдо заявил, что оккупационные власти Херсонской области решили расширить зону "эвакуации" на 15 километров от Днепра.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что ситуация во временно оккупированном Херсоне остается сложной, однако украинцы отказываются от "эвакуации" в рф, ожидая деоккупации города.