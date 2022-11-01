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Щоб обжилися і не захотіли тікати: Кім про заселення мобілізованих росіян у будинки херсонців

Щоб обжилися і не захотіли тікати: Кім про заселення мобілізованих росіян у будинки херсонців

Київ • УНН

 • 195503 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що жителів Херсонщини примусово виселяють з будинків, щоб заселити туди мобілізованих росіян. Російські окупанти сподіваються, що вони обживуться і не захочуть тікати. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram Кіма.

Цитата

"Окупанти масово виселяють людей з їх домівок. Схоже, що вони розселяють чмобіків лише в будинках, де є умови: тобто вода, газ, світло. Схоже, що вони збираються бути там довго, тому надають їм умови кращі, ніж в них вдома, сподіваючись на те, що коли будуть відступати, вони обживуться і не захочуть тікати та здаватися. Тобто росіяни за рахунок цивільного населення Херсонської області надають своїм мобілізованим умови життя для того, щоб їм подобалося там жити. Намагаються зробити мілітаризовану зону на лівому березі Дніпра, буфер перед Кримом", – сказав Кім.

Нагадаємо

Коллаборант володимир сальдо заявив, що окупаційна влада Херсонської області вирішила розширити зону "евакуації" на 15 кілометрів від Дніпра.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що ситуація у тимчасово окупованому Херсоні залишається складною, проте українці відмовляються від "евакуації" до рф, очікуючи на деокупацію міста.

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