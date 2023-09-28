Чтобы не проносили гаджеты: на НМТ-2024 планируют металлоискатели

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Для обеспечения добропорядочности поступающих во время сдачи национального мультипредметного теста в этом году планируют использовать металлоискатели. Об этом сообщил в четверг заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Для того, чтобы наши абитуриенты показали добропорядочность, мы с этого года планируем использовать уже и металлоискатели для того, чтобы не проносили там лишние гаджеты, другие вещи, которые могут помочь сдать тот или иной тест", - сказал Витренко.

По его словам, это собираются делать для того, чтобы все были в абсолютно равных условиях.

Информация о времени и месте сдачи будет отправлена в индивидуальный электронный кабинет поступающего, отметил он.

Дополнение

НМТ-2024 планируют провести в мае.

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