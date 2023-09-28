Чтобы не проносили гаджеты: на НМТ-2024 планируют металлоискатели
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Для обеспечения добропорядочности поступающих во время сдачи национального мультипредметного теста в этом году планируют использовать металлоискатели. Об этом сообщил в четверг заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Для того, чтобы наши абитуриенты показали добропорядочность, мы с этого года планируем использовать уже и металлоискатели для того, чтобы не проносили там лишние гаджеты, другие вещи, которые могут помочь сдать тот или иной тест", - сказал Витренко.
По его словам, это собираются делать для того, чтобы все были в абсолютно равных условиях.
Информация о времени и месте сдачи будет отправлена в индивидуальный электронный кабинет поступающего, отметил он.
Дополнение
НМТ-2024 планируют провести в мае.