Щоб не проносили гаджети: на НМТ-2024 планують металошукачі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Для забезпечення доброчесності вступників під час здачі національного мультипредметного тесту цього року планують використовувати металошукачі. Про це повідомив у четвер заступник міністр освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Для того, щоб наші абітурієнти показали доброчесність, ми з цього року плануємо використовувати вже і металошукачі для того, щоб не проносили там зайві гаджети, інші речі, які можуть допомогти склати той чи інший тест", - сказав Вітренко.
З його слів, це збираються робити для того, щоб всі були в абсолютно рівних умовах.
Інформація про час і місце складання буде надіслана в індивідуальний електронний кабінет вступника, зазначив він.
Доповнення
НМТ-2024 планують провести в травні.