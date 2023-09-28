Щоб не проносили гаджети: на НМТ-2024 планують металошукачі

Цитата

"Для того, щоб наші абітурієнти показали доброчесність, ми з цього року плануємо використовувати вже і металошукачі для того, щоб не проносили там зайві гаджети, інші речі, які можуть допомогти склати той чи інший тест", - сказав Вітренко.

З його слів, це збираються робити для того, щоб всі були в абсолютно рівних умовах.

Інформація про час і місце складання буде надіслана в індивідуальний електронний кабінет вступника, зазначив він.

Доповнення

НМТ-2024 планують провести в травні.