"Щедрик" и елка: в посольстве США записали поздравления для украинцев

"2017-й был годом тяжелой совместной работы в развитии успешной и безопасной Украины. Мы желаем вам всего наилучшего в 2018-м. Веселых праздников и счастливого Нового Года!" - говорится в подписи к видео.

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