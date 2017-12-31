"Щедрик" і ялинка: у посольстві США записали вітання для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У посольстві США записали відеовітання для українців з нагоди новорічних свят. Так на відео видно, як посол США Марі Йованович прикрашає ялинку, а потім, разом зі своїм співробітниками, виконує пісню "Щедрик", передає УНН.
"2017-ий був роком важкої спільної роботи у розбудові успішної та безпечної України. Ми зичимо вам всього найкращого у 2018-ому. Веселих свят і щасливого Нового Року!" - йдеться у підписі до відео.
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