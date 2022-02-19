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Еще есть шанс избежать кровопролития: Джонсон призвал Запад остановить Путина и предотвратить вторжение в Украину

Киев • УНН

 • 28438 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у Запада все еще есть шанс избежать кровопролития и войны, но для этого потребуется подавляющая демонстрация единства и солидарности. Такое заявление Джонсон сделал перед посещением Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Сейчас еще есть шанс избежать ненужного кровопролития и убедить Владимира Путина, но для этого потребуется подавляющая демонстрация западной солидарности, превосходящая все, что мы видели в новейшей истории", - заявил Джонсон.

Детали

Он заявил, что на встрече с коллегами в Мюнхене будет призывать к единству перед лицом потенциальной российской агрессии в Украине. В офисе Бориса Джонсона заявили, что он выступит с аналогичным сообщением в своем выступлении на конференции, а в Мюнхене также встретится с несколькими европейскими партнерами, чтобы обсудить реакцию на российский кризис.

"Я буду призывать к единству перед лицом потенциальной российской агрессии в Украине. И это единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим", - заявил Джонсон.

Добавим

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления на конференции безопасности в Мюнхене заявил, что в НАТО не видят никаких признаков деэскалации на украинско-российской границе, а Россия наоборот продолжает накапливать войска на границах.

Как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский выступит на Мюнхенской конференции безопасности. Как информирует офис Президента Украины, дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

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