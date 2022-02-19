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Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию: встретится с Шольцем и Джонсоном и сегодня вернется в Украину

Киев • УНН

 • 27487 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Мюнхенской конференции безопасности. Как информирует офис Президента Украины, дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Офисе, среди встреч Главы государства стоит отметить такие: с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институтов и другими партнерами и друзьями Украины.

"Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей относительно предоставления нашей стране дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины", - говорится в сообщении.

Согласно повестке дня, выступление Президента Украины запланировано на 15:30-16:00 (16:30-17:00 по киевскому времени).

Как передает Офис Президента, визит распланировано динамично, возвращение в Киев - сегодня же.

“Ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы нашего государства. В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки относительно активности российских сил", - отмечает ведомство.

Кроме этого, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности также состоится выступление канцлера Германии Олафа Шольца о 10:30- 11:15 (11:30-12:15 по киевскому времени).

После этого выступит вице-президент США Камала Харрис - 11:30-12:15 (12:30-13:15 по Киеву).

О 12:45 - 13:15 (13:45 - 14:15 по киевскому времени) состоится выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

О 14:00 - 15:00 (15:00-16:00 по киевскому времени ) выступит министр окружающей среды, охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце.

О 16:00 - 17:15 (17:00 - 18:15 по Киеву) запланировано выступление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и сенатора США от штата Миннесота Эми Клобушар.

Добавим

Вчера NBC News писал, что Президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от своих планов посетить конференцию по безопасности в Германии в эти выходные из-за эскалации кризиса в отношениях с Россией.

58-Я Мюнхенская конференция по безопасности началась в пятницу, 18 февраля.

СМИ сообщили, что "на полях Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел стран G7 рассчитывают провести экстренную встречу по ситуации вокруг Украины, чтобы подтвердить единую позицию "Большой семерки" относительно этой проблемы.

Отмечается, что на повестке дня будут санкции, которые планируется применить против РФ в случае ее вторжения в Украину.
Известно, что Путин отказался принимать участие в конференции.

Украинские Национальные Новости

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