Зеленський їде на Мюнхенську конференцію: зустрінеться з Шольцем та Джонсоном і сьогодні повернеться в Україну

Деталі

Як повідомили в Офісі, серед зустрічей Глави держави варто відзначити такі: з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України.

"Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України", - йдеться у повідомленні.

Згідно з порядком денним, виступ Президента України заплановано на 15:30-16:00 (16:30-17:00 за київським часом).

Як інформує ОФіс Президента, візит розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж.

“Ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави. У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил”, - зазначає відомство.

Окрім цього, 19 лютого, на Мюнхенській конференції безпеки також відбудеться виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца о 10:30- 11:15 (11:30-12:15 за київським часом).

Після цього виступить віце-президент США Камала Харріс - 11:30-12:15 ( 12:30-13:15 за Києвом).

О 12:45 - 13:15 (13:45 - 14:15 за київським часом) відбудеться виступ прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

О 14:00 - 15:00 (15:00-16:00 за київським часом ) виступить міністр довкілля, охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки Німеччини Свенья Шульц.

О 16:00 - 17:15 ( 17:00 - 18:15 за Києвом ) заплановано виступ очільника МЗС Великобританії Ліз Трасс, прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького та сенатора США від штату Міннесота Емі Клобушар.

Додамо

Вчора NBC News писав, що Президент України Володимир Зеленський може відмовитися від своїх планів відвідати конференцію з безпеки в Німеччині цими вихідними через ескалацію кризи у відносинах з Росією.



58-а Мюнхенська конференція з безпеки розпочалася у п'ятницю, 18 лютого.

ЗМІ повідомили, "на полях Мюнхенської конференції з безпеки" міністри закордонних справ країн G7 розраховують провести екстрену зустріч щодо ситуації навколо України, щоб підтвердити єдину позицію "Великої сімки" щодо цієї проблеми.

Зазначається, що на порядку денному будуть санкції, які планується застосувати проти РФ у разі її вторгнення в Україну.

Відомо, що Путін відмовився приймати участь в конференції.