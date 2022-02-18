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Мюнхенська конференція: Путін може скористатися відсутністю Зеленського в Україні - NBC News

Мюнхенська конференція: Путін може скористатися відсутністю Зеленського в Україні - NBC News

Київ • УНН

 • 24436 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський може відмовитися від своїх планів відвідати конференцію з безпеки в Німеччині цими вихідними через ескалацію кризи у відносинах з Росією. Про це повідомляє NBC News з посиланням на слова речника Зеленського, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні вранці президент Зеленський планував відвідати Мюнхенську конференцію з безпеки, - сказав представник. - Зараз ми спостерігаємо ситуацію, яка стає дедалі драматичнішою".

Деталі

Повідомляється, що адміністрація Байдена стурбована тим, що президент Росії Володимир Путін може якимось чином скористатися відсутністю Зеленського в Україні.

Віце-президент США Камала Харріс планує зустрітися із Зеленським у Мюнхені в суботу.

Зеленський мав виїхати на конференцію завтра вранці, але "якщо відбудеться драматична ескалація чи якісь тривожні повідомлення, він може передумати", - пише NBC News.

Остаточне рішення буде ухвалено найближчим часом, додає видання.

Раніше

У п'ятницю, 18 лютого, розпочалася 58-а Мюнхенська конференція з безпеки.

ЗМІ повідомили, "на полях Мюнхенської конференції з безпеки" міністри закордонних справ країн G7 розраховують провести екстрену зустріч щодо ситуації навколо України, щоб підтвердити єдину позицію "Великої сімки" щодо цієї проблеми. 

Зазначається, що на порядку денному будуть санкції, які планується застосувати проти РФ у разі її вторгнення в Україну.

Відомо, що Путін відмовився приймати участь в конференції.

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