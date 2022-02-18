Мюнхенська конференція: Путін може скористатися відсутністю Зеленського в Україні - NBC News

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський може відмовитися від своїх планів відвідати конференцію з безпеки в Німеччині цими вихідними через ескалацію кризи у відносинах з Росією. Про це повідомляє NBC News з посиланням на слова речника Зеленського, передає УНН.