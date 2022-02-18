Мюнхенская конференция: Путин может воспользоваться отсутствием Зеленского в Украине - NBC News
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от своих планов посетить конференцию по безопасности в Германии в эти выходные из-за эскалации кризиса в отношениях с Россией. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на слова представителя Зеленского, передает УНН.
Цитата
"Сегодня утром президент Зеленский планировал посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, - сказал представитель. - Сейчас мы наблюдаем ситуацию, которая становится все драматичнее".
Детали
Сообщается, что администрация Байдена обеспокоена тем, что президент России Владимир Путин может каким-то образом воспользоваться отсутствием Зеленского в Украине.
Вице-президент США Камала Харрис планирует встретиться с Зеленским в Мюнхене в субботу.
Зеленский должен был выехать на конференцию завтра утром, но "если произойдет драматическая эскалация или какие-то тревожные сообщения, он может передумать", - пишет NBC News.
Окончательное решение будет принято в ближайшее время, добавляет издание.
Ранее
В пятницу, 18 февраля, началась 58-я Мюнхенская конференция по безопасности.
СМИ сообщили "на полях Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел стран G7 рассчитывают провести экстренную встречу по ситуации вокруг Украины, чтобы подтвердить единую позицию "Большой семерки" относительно этой проблемы.
Отмечается, что на повестке дня будут санкции, которые планируется применить против РФ в случае ее вторжения в Украину.
Известно, что Путин отказался принимать участие в конференции.