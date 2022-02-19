Ще є шанс уникнути кровопролиття: Джонсон закликав Захід зупинити Путіна та запобігти вторгненню в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у Заходу все ще є шанс уникнути кровопролиття і війни, але для цього буде потрібна переважна демонстрація єдності і солідарності. Таку заяву Джонсон зробив перед відвідуванням Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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"Зараз ще є шанс уникнути непотрібного кровопролиття і переконати Володимира Путіна, але для цього буде потрібна переважна демонстрація Західної солідарності, що перевершує все, що ми бачили в новітній історії", - заявив Джонсон.
Деталі
Він заявив, що на зустрічі з колегами в Мюнхені закликатиме до єдності перед обличчям потенційної російської агресії в Україні. В офісі Бориса Джонсона заявили, що він виступить з аналогічним повідомленням у своєму виступі на конференції, а в Мюнхені також зустрінеться з кількома європейськими партнерами, щоб обговорити реакцію на російську кризу.
"Я буду закликати до єдності перед обличчям потенційної російської агресії в Україні. І ця єдність абсолютно необхідна, якщо ми збираємося стримати акт агресії Володимира Путіна, який, на мою думку, стане абсолютно катастрофічним", - заявив Джонсон.
Додамо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на конференції безпеки в Мюнхені заявив, що в НАТО не бачать жодних ознак деескалації на українсько-російському кордоні, а Росія навпаки продовжує накопичувати війська на кордонах.
Як стало відомо, президент України Володимир Зеленський виступить на Мюнхенській конференції безпеки. Як інформує офіс Президента України, дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки цього року будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.