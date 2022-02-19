Ще є шанс уникнути кровопролиття: Джонсон закликав Захід зупинити Путіна та запобігти вторгненню в Україну

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у Заходу все ще є шанс уникнути кровопролиття і війни, але для цього буде потрібна переважна демонстрація єдності і солідарності. Таку заяву Джонсон зробив перед відвідуванням Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.