Еще три дня лета в сентябре: синоптики обещают до 30° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В ближайшие три дня Украину ждет летняя жара - в южных областях температура будет достигать 30° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По данным синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине без осадков, лишь ночью 25 сентября в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°, на побережье морей, завтра и на Закарпатье до 18°; днем 22-28°, 25 сентября в южных областях до 30°, на крайнем западе 19-24°.
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