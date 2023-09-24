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29 березня, 17:57 • 246348 перегляди

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29 березня, 17:57 • 320228 перегляди

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28 березня, 18:00 • 205407 перегляди

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Ще три дні літа у вересні: синоптики обіцяють до 30° тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У найближчі три дні Україну чекає літня спека - у південних областях температу сягатитме 30° тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

За даними синоптиків, у найближчі три доби в Україні без опадів, лише вночі 25 вересня у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів, завтра і на Закарпатті до 18°; вдень 22-28°, 25 вересня у південних областях до 30°, на крайньому заході 19-24°.

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