Еще плюс 620: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 183 750 человек, 3665 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 19.04.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 183 750 (+620) человек ликвидировано,
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- танков - 3665 (+4),
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- боевых бронированных машин - 7110 (+12),
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- артиллерийских систем - 2819 (+9),
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- РСЗВ – 538 (+0),
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- средств ПВО - 285 (+0),
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- самолётов – 308 (+0),
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- вертолётов – 293 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2376 (+23),
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- крылатых ракет - 911 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5692 (+16),
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- специальной техники - 330 (+0).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.