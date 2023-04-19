Ще плюс 620: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 183 750 осіб, 3665 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 19.04.2023 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 183 750 (+620) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 3665 (+4),
-
- бойових броньованих машин ‒ 7110 (+12),
-
- артилерійських систем – 2819 (+9),
-
- РСЗВ – 538 (+0),
-
- засобів ППО ‒ 285 (+0),
-
- літаків – 308 (+0),
-
- гелікоптерів – 293 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2376 (+23),
-
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
-
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5692 (+16),
-
- спеціальної техніки ‒ 330 (+0).
-
Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.