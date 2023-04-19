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Ще плюс 620: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Київ • УНН

 • 540674 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 183 750 осіб, 3665 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 19.04.2023 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 183 750 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3665 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 7110 (+12),
  • артилерійських систем – 2819 (+9),
  • РСЗВ – 538 (+0),
  • засобів ППО ‒ 285 (+0),
  • літаків – 308 (+0),
  • гелікоптерів – 293 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2376 (+23),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5692 (+16),
  • спеціальної техніки ‒ 330 (+0).

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.

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