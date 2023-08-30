Еще плюс 570: Генштаб обновил данные о ликвидированных окупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Потери российских окупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 262 410 человек, 4423 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Подробности
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.23 ориентировочно составили:
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- личного состава около 262 410 (+570) человек,
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- танков ‒ 4423 (+9) ед,
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- боевых бронированных машин 8596 (+17) ед,
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- артиллерийских систем – 5476 (+26) ед,
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- РСЗО – 733 (+0) ед,
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- средства ПВО – 500 (+0) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4395 (+8),
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- крылатые ракеты ‒ 1419 (+0),
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- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн - 7953 (+44) ед,
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- специальная техника – 825 (+5).
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