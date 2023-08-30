Украинская авиация нанесла 12 ударов по врагу – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян и 4 удара — по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
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Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
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- 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
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- тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" противника.
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Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
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