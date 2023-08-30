Українська авіація завдала 12 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу росіян та 4 удари — по зенітно-ракетним комплексам противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
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- 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
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- важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок” противника.
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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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