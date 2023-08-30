Ще плюс 570: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 262 410 осіб, 4423 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:
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- особового складу близько 262410 (+570) осіб,
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- танків ‒ 4423 (+9) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17) од,
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- артилерійських систем– 5476 (+26) од,
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- РСЗВ – 733 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 500 (+0) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8),
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- крилаті ракети ‒ 1419 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44) од,
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- спеціальна техніка ‒ 825 (+5).
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