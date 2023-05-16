Еще плюс 520: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 199 980, 3762 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 199980 (+520) человек ликвидировано,
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- танков - 3762 (+3) ед,
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- боевых бронированных машин - 7348 (+12) ед,
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- артиллерийских систем – 3150 (+13) ед,
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- РСЗО – 562 (+0) ед,
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- средства ПВО - 316 (+0) ед,
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- самолетов – 308 (+0) ед,
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- вертолетов – 294 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2732 (+12),
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- крылатые ракеты - 973 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6048 (+14) ед,
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- специальная техника - 410 (+3).
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Дополнение
В Генштабе сообщили, что украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.