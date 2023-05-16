Ще плюс 520: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 199 980, 3762 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 199980 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3762 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7348 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3150 (+13) од,
  • РСЗВ – 562 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 316 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 973 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 410 (+3).

Доповнення

У Генштабі повідомили, що українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Українські Національні Новини

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