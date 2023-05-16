Ще плюс 520: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 199 980, 3762 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 199980 (+520) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3762 (+3) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7348 (+12) од,
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- артилерійських систем – 3150 (+13) од,
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- РСЗВ – 562 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 316 (+0) од,
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- літаків – 308 (+0) од,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12),
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- крилаті ракети ‒ 973 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14) од,
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- спеціальна техніка ‒ 410 (+3).
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Доповнення
У Генштабі повідомили, що українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.