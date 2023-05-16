Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено 6 ударних БпЛА різних типів.
А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 5 станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Генштабі зазначили, що цієї доби противник знову завдав масованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів.
До того ж, протягом минулої доби зафіксовано 2 ракетних удари по Костянтинівці Донецької області із застосуванням ворогом ЗРК С-300. Крім того російська федерація завдала 48 авіаційних ударів та здійснила більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо
У КМВА зазначили, що окупанти, ймовірно, застосували ракети балістичного типу під час останньої повітряної атаки на Київ.