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Ворожа атака на Київ: окупанти, ймовірно, застосували ракети балістичного типу - КМВА

Ворожа атака на Київ: окупанти, ймовірно, застосували ракети балістичного типу - КМВА

Київ • УНН

 • 1203539 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Окупанти, ймовірно, застосували ракети балістичного типу під час останньої повітряної атаки на Київ. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.

Цитата

"Восьмий повітряний напад на Київ з початку травня! Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу.

За попередьною інформацією, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена! Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили", - зазначили в КМВА.

Деталі

Повідомляється, що попередьно, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

Найбільші пошкодження в Солом’янському районі - там було загорянння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. В решті районів пошкодження не суттєві - у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. На разі інформації щодо потерпілих немає.

Нагадаємо

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що уламки ракети впали на територію столичного зоопарку.

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