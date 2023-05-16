Вражеская атака на Киев: оккупанты, вероятно, применили ракеты баллистического типа - КМВА

Цитата

"Восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая! На этот раз враг совершил комплексную атаку с разных направлений одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено! Данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы", - отметили в КГВА.

Детали

Сообщается, что предварительно, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.

Наибольшие повреждения в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенные - в большинстве выявлено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. На данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что обломки ракеты упали на территорию столичного зоопарка.