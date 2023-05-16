Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожено 6 ударных БпЛА различных типов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 5 станций радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что в эти сутки противник снова нанес массированный удар по Украине, применив ракеты различных типов.

К тому же, за прошедшие сутки зафиксировано 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области с применением врагом ЗРК С-300. Кроме того, российская федерация нанесла 48 авиационных ударов и осуществила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Напомним

В КГВА отметили, что оккупанты, вероятно, применили ракеты баллистического типа во время последней воздушной атаки на Киев.