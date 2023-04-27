Еще плюс 510: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 188920 человек, 3694 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 188920 (+510) человек ликвидировано,
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- танков - 3694 (+2) ед,
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- боевых бронированных машин - 7178 (+16) ед,
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- артиллерийских систем – 2887 (+10) ед,
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- РСЗО – 542 (+3) ед,
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- средства ПВО - 293 (+1) ед,
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- самолётов – 308 (+0) ед,
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- вертолётов – 294 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2461 (+21),
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- крылатые ракеты - 911 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5805 (+13) ед,
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- специальная техника - 352 (+0).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб.