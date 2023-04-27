Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також, знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів.
А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих військових об’єкта противника", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Генштабі зазначили, що минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.
Нагадаємо
Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті пролунав вибух.