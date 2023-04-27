Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, уничтожено 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных военных объекта противника", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Напомним

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе прогремел взрыв.