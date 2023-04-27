Ще плюс 510: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 188920 осіб, 3694 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 188920 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3694 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7178 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2887 (+10) од,
  • РСЗВ – 542 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 293 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 352 (+0).

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб.

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