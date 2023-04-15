Еще плюс 460: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181550 человек, 3653 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 181550 (+460) человек ликвидировано,
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- танков - 3653 (+3) ед,
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- боевых бронированных машин - 7073 (+4) ед,
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- артиллерийских систем – 2785 (+1) ед,
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- РСЗО – 535 (+0) ед,
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- средства ПВО - 283 (+0) ед,
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- самолётов – 307 (+0) ед,
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- вертолётов – 293 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
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- крылатые ракеты - 911 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5646 (+6) ед,
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- специальная техника - 324 (+3)
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.