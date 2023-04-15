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Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника", - зазначили в Генштабі.

Доповнення

Також у Генштабі додали, що протягом минулої доби противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них - із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ, та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру" - написали в Генштабі.

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