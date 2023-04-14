Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках, найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території, незважаючи на значні втрати.
Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби було відбито близько 40 атак противника, повідомили у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 181 090 осіб, 3650 танків та сотень одиниць військової техніки.