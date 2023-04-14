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Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку - Генштаб

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку - Генштаб

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на четырех направлениях, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

По данным Генштаба, противник не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери.

Продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. В течение суток было отражено около 40 атак противника, сообщили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181 090 человек, 3650 танков и сотен единиц военной техники.

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