Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника", - отметили в Генштабе.
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Также в Генштабе добавили, что за прошедшие сутки противник нанес 9 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них - из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск, и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.
"Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура", - написали в Генштабе.
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