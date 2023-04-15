Ще плюс 460: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 181550 осіб, 3653 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 181550 (+460) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3653 (+3) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7073 (+4) од,
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- артилерійських систем – 2785 (+1) од,
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- РСЗВ – 535 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 283 (+0) од,
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- літаків – 307 (+0) од,
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- гелікоптерів – 293 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
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- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5646 (+6) од,
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- спеціальна техніка ‒ 324 (+3)
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.