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Еще одну донную мину времен Первой мировой войны обнаружили в Одесской области

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ОДЕССА-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Опасную находку обнаружили сегодня пограничники Измаильского отряда во время патрулирования на реке Дунай. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Пограничный наряд, который нес службу на катере, обнаружил предмет похожий на донную мину, которая была принесена к берегу острова Репида реки Дунай.

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"По факту опасной находки пограничники сообщили подразделение ГСЧС, румынских коллег и другие взаимодействующие подразделения. Сейчас до прибытия соответствующих служб мину взяли под охрану пограничниками", - говорится в сообщении.

Напомним, что это уже четвертая донная мина для подводных лодок типа "Sautter-Harle", производства 1920 года, весом 480 кг, которую обнаружили за последние несколько дней в реке Дунай. Причиной их поднятия на поверхность стало существенное повышение уровня воды.

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