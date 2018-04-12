Ще одну донну міну часів Першої світової війни виявили на Одещині

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ОДЕСА - КИЇВ. 12 квітня. УНН. Небезпечну знахідку виявили сьогодні прикордонники Ізмаїльського загону під час патрулювання на річці Дунай. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Прикордонний наряд, який ніс службу на катері, виявив предмет схожий на донну міну, що була принесена до берега острова Репіда річки Дунай.

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“За фактом небезпечної знахідки охоронці кордону повідомили підрозділ ДСНС, румунських колег та інші взаємодіючі підрозділи. Наразі до прибуття відповідних служб міну взято під охорону прикордонниками”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що це вже четверта донна міна для підводних човнів типу “Sautter-Harle”, виробництва 1920 року, вагою 480 кг, яку виявили за останні декілька днів у річці Дунай. Причиною їх підняття на поверхню стало суттєве підняття рівня води.

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