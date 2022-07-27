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Еще одной "слуге" прочат новую должность - для представительницы парламента в КСУ Совгири

Еще одной "слуге" прочат новую должность - для представительницы парламента в КСУ Совгири

Киев • УНН

 • 135517 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Еще одному народному депутату от "Слуги народа" прочат новую должность – представительнице парламента в Конституционном Суде Ольге Совгире. Как сообщает нардеп Даниил Гетманцев, речь идет о работе на "соответствующем направлении", которым она занималась "много лет", ранее сообщалось о должности судьи в КСУ, пишет УНН.

Цитата

"Ждём кадровых назначений ВР. Оба кандидата: и Андрей Костин, и Ольга Совгиря - достойны должностей. Профессионалы, занимающиеся соответствующими направлениями много лет. Поддержка очевидна. Интриги нет. Оба депутата списочники. Таким образом, фракция СН вскоре пополнится новыми членами", - отметил Гетманцев в Telegram.

Детали

То, что речь идет о должности судьи КСУ, подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко. "Также другая депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в ближайшее время будет назначена судьей Конституционного Суда", - сообщил он в Telegram.

"Ольга Совгиря не претендует на председателя Конституционного Суда. Только что лично спросил Ольгу Совгирю о возможности избрания ей председателем Конституционного Суда. Она пообещала не баллотироваться в председатели КС как минимум первый год своей работы судьей, в случае ее избрания. Посмотрим", - отметил Гончаренко.

Дополнение

Ольга Совгиря – народный депутат от партии “Слуга народа”, входит в одноименную фракцию. Заместитель председателя комитета по правовой политике. Постоянный представитель Верховной Рады Украины Конституционном суде Украины.

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